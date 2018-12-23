Губернатор Прикамья Максим Решетников выразил соболезнования семьям рабочих

СЕГОДНЯ 05:43 2018-12-23T08:32:45+03:00

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Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил соболезнования семьям рабочих. Он отметил, что шансов на спасения людей практически нет.

- Было сделано все возможное для вызволения девяти строителей из шахты, - написал он на своей странице в Instagram/ - Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается.

Напомним, что 22 декабря в Соликамске произошел пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». Внутри ствола остались 9 человек. На место ЧП прибыли все оперативные службы. Также на место выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. СК возбудил уголовное дело по факту трагедии.