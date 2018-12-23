2018-12-23T08:32:45+03:00
Происшествия

Губернатор Прикамья Максим Решетников выразил соболезнования семьям рабочих

Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь не увенчались успехом
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments4
InstagramInstagram
Изменить размер текста:

Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил соболезнования семьям рабочих. Он отметил, что шансов на спасения людей практически нет.

- Было сделано все возможное для вызволения девяти строителей из шахты, - написал он на своей странице в Instagram/ - Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается.

Напомним, что 22 декабря в Соликамске произошел пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». Внутри ствола остались 9 человек. На место ЧП прибыли все оперативные службы. Также на место выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. СК возбудил уголовное дело по факту трагедии.

Спасательная операция на шахте в Соликамске.пресс-служба губернатора

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Соликамске в шахте нашли тела восьми человек
Директора строительной фирмы, чьи работники заблокированы в горящей шахте Соликамска, допрашивают несколько часов
Добраться до места возможного нахождения строителей в шахте Соликамска не удалось
Спасателям удалось добраться до места пожара в шахте Соликамска
Появилась версия причины пожара в шахте Соликамска, где находятся 9 человек
Пятая попытка спасателей спуститься в шахту Соликамска, где находятся 9 рабочих, не увенчалась успехом
Видео: спасатели снова спускаются в горящую шахту Соликамска, где заблокированы 9 человек
Рабочий, который успел выбраться из шахты Соликамска, где произошел пожар, рассказал о ЧП
«Не могут до них добраться». Источник в правоохранительных органах рассказал о ситуации в Соликамске, где из-за пожара в шахте заблокированы 9 человек
На место пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске прибыл губернатор Максим Решетников
В Пермском крае ищут преступника, который вынес из офиса крупную сумму денег
В Перми в аварии пострадали два водителя
В Прикамье водитель сбил на "зебре" 9-летнего школьника
В центре Перми вырастет 5-звездочный отель и конгресс-хол стоимостью 8,6 миллиарда рублей
В Перми в новогоднюю ночь будет закрыто движение транспорта и запрещена парковка у эспланады
Новый год в Перми 2019: мероприятия в ледовом городке
В Пермском крае в огне погибла 66-летняя женщина