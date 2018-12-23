2018-12-23T03:22:44+03:00
Происшествия

Добраться до места возможного нахождения строителей в шахте Соликамска не удалось

Это уже шестая попытка спасателей
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram губернатора Пермского краяФото из Instagram губернатора Пермского края
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К сожалению, шестая попытка спасти людей в шахте провалилась - спасатели добрались до очага возгорания, но не до строителей.

Напомним, около 22 декабря в Соликамске произошел пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». Внутри ствола остались 9 человек.

На место ЧП прибыли все оперативные службы. Также на место выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. СК возбудил уголовное дело по факту трагедии.

Спасатели пять раз пытались добраться до строителей, но температура в шахте была слишком высокая. С шестого раза им удалось спуститься в шахту, но, к сожалению, безуспешно.

- Для спуска применяли два подъемных устройства, но до места, где находятся люди, добраться не удалось, - сообщил командир отряда спасателей Алексей Пестов. - Пожарная лестница не смогла пройти, так как каналы шахты деформировались. Пока возможность спуститься до аварийного места отсутствует. Предполагаем, что следующий спуск будет производиться только после полного погашения возгорания. В течение двух часов в шахту будут заливать пену. Как только пожар ликвидируют, мы будем решать, что делать дальше. К сожалению, шансы стремятся к нулю.

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