Спасателям удалось добраться до места пожара в шахте Соликамска

СЕГОДНЯ 01:12 2018-12-23T01:17:21+03:00

Больше 12 часов о судьбе 9 строителях ничего не слышно

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С шестой попытки спасатели добрались до ствола строящейся шахты, где произошло возгорание. Об этом нам сообщили на горячей линии ЕДДС Соликамска.

Напомним, около 22 декабря в Соликамске произошел пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». С декабря 2017 года на этой шахте шло строительство нового ствола. Работали там сотрудники подрядной организации «Управление строительства № 30». В тот момент, когда в шахте начался пожар, внизу, на глубине более трехсот метров, находились 17 рабочих, которые вели бетонирование. 8 из них смогли выбраться из шахты, когда началось задымление, а 9 остались там.

На место ЧП прибыли все оперативные службы. Также на место выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. СК возбудил уголовное дело по факту трагедии.

Спасатели пять раз пытались добраться до строителей, но температура в шахте была слишком высокая. С шестого раза им удалось спуститься в шахту. Но до строителей, которые оказались заблокированы в шахте, они еще не добрались.