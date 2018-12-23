2018-12-23T00:16:52+03:00
Происшествия

Появилась версия причины пожара в шахте Соликамска, где находятся 9 человек

Спасателям удалось понизить температуру в шахте
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео пожараСкриншот с видео пожара
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Появилась версия того, почему в шахте Соликамска произошел пожар.

Напомним, ЧП произошло 22 декабря в Соликамске. Все случилось в строящемся стволе "Уралкалия" - это будущая шахта, но пока она не присоединена к рудникам. Там работали строители одной из компании Башкирии, при этом некоторые были из Пермского края. Что именно произошло - неизвестно, но в шахте начался пожар.

На место ЧП выехали все оперативные службы, а также губернатор Пермского края Максим Решетников. Пять раз спасатели пытались спуститься вниз, но температура в шахте очень высокая. Как передает с места событий наш корреспондент, температуру, наконец, удалось понизить, так что спасатели в шестой раз отправятся за строителями.

Между тем, названа возможная версия причины пожара.

- Задымление, возможно, связано с тем, что там проводились строительные работы (горит монтажная пена, мусор), - сообщили в пресс-службе ПАО "Уралкалий"

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