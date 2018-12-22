Видео: спасатели снова спускаются в горящую шахту Соликамска, где заблокированы 9 человек

СЕГОДНЯ 19:24 2018-12-22T19:24:21+03:00

Спасатели готовятся к спуску за заблокированными в шахте Соликамска рабочими. Видео из instagram Максима Решетникова.

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В Соликамске до сих пор продолжается спасательная операция - в горящей шахте заблокированы 9 рабочих.

Напомним, 22 декабря в Соликамске произошел пожар на шахте "Уралкалия", где оказались 9 человек. Они заблокированы под землей. Все они сотрудники подрядной организации. На месте ЧП дежурят врачи, находятся губернатор Прикамья и министр здравоохранения. Как рассказал Алексей Пестов, командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда, за первые два часа спасатели четыре раза спускались за рабочими. Но в шахте очень высокая температура, поэтому ни один спуск не увенчался успехом.

Губернатор Пермского края Максим Решетников опубликовал в своем Instagram историю. Там видео, что спасатели в пятый раз спускаются за рабочими, оказавшимися в горящей шахте.