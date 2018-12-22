Рабочий, который успел выбраться из шахты Соликамска, где произошел пожар, рассказал о ЧП

СЕГОДНЯ 17:06 2018-12-22T19:27:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, 22 декабря в Соликамске Пермского края произошел пожар на шахте "Уралкалия". Как сообщили на предприятии, ЧП случилось около 12 часов дня по местному времени. В шахте оказались 9 человек, они заблокированы под землей. Все они сотрудники подрядной организации. Сейчас проводится спасательная операция. На место ЧП прибыли бригады врачей, отделение санавиации Пермской краевой клинической больницы, бригады скорой помощи, а также губернатор Прикамья и министр здравоохранения.

Мы поговорили с рабочим, который работал в шахте, когда там произошло ЧП, но успел выбраться из нее.

- Я работал почти у выхода, а другая группа (подрядная) - намного глубже, - говорит один из работников, который попросил не называть его фамилию. - Когда началось задымление, тех, кто был у выхода, быстро вывели. Конечно, это было не возгорание метана - тогда погибли бы все. Я не знаю, что там произошло. Мы надеемся на лучшее.

Также мы пообщались с жительницей Соликамска, чей отец работал на поверхности, когда в шахте начался пожар.

- Пожарные пытались спуститься, но температура была около 100 градусов, - говорит девушка. - Если и спаслись, то в каком-нибудь «кармане». Сначала они, вроде как, отвечали по рации, а потом перестали…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Девять шахтеров остаются под землей". На месте пожара в шахте Соликамска находятся все оперативные службы (подробнее)

"Девять рабочих в опасной зоне". В Пермском крае произошел пожар на шахте (подробнее)