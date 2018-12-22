«Не могут до них добраться». Источник в правоохранительных органах рассказал о ситуации в Соликамске, где из-за пожара в шахте заблокированы 9 человек

СЕГОДНЯ 16:57 2018-12-22T16:57:57+03:00

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Напомним, Днем 22 декабря в Соликамске Пермского края произошел пожар на шахте "Уралкалия". Как сообщили на предприятии, ЧП случилось около 12 часов дня по местному времени. В шахте оказались 9 человек, они заблокированы под землей. Все они сотрудники подрядной организации. Сейчас проводится спасательная операция. На место ЧП рибыли бригада психологов МЧС России в составе трех человек, бригады врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, отделение санавиации Пермской краевой клинической больницы, бригады скорой помощи.

Как нам сообщил источник в правоохранительных органах, до работников пока не могут добраться.

- Горняки находятся на расстоянии примерно 350 метров, - рассказал источник. - Спасатели только что делали попытку добраться до них, но им не хватило 4 метра - их обдало жаром.Пока они вернулись обратно.