На место пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске прибыл губернатор Максим Решетников

СЕГОДНЯ 16:19 2018-12-22T16:19:11+03:00

Также туда приехали министр здравоохранения Прикамья и руководитель краевого центра медицины катастроф

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В шахте «Уралкалия» в Соликамске, где произошло возгорание, до сих пор остаются люди.

- Губернатор Пермского края Максим Решетников прибыл в Соликамск и работает в оперативном штабе, - сообщили в краевом правительстве. - Также на место ЧП на шахте «Уралкалия» приехали глава министерства здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова и руководитель краевого центра медицины катастроф Олег Федоткин.

Как сообщили в минздраве, сейчас перед рудником «Уралкалия» дежурят бригады скорой помощи.

- На месте дежурит 9 бригад скорой медицинской помощи и одна бригада службы медицины катастроф. В режиме готовности находятся отделение реанимации Соликамска и отделения реанимации, токсикологии и ожоговое отделение в Березниках. В режиме готовности находятся главные внештатные специалисты краевого минздрава по токсикологии и по ожогам, - сообщили в пресс-службе губернатора.