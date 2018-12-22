В Перми в аварии пострадали два водителя

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-22T09:16:43+03:00

Авария случилась, когда один из водителей превысил скорость Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Авария случилась около 11 часов вечера в пятницу, 21 декабря. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в это время по улице Куйбышева (со стороны Маршрутной в направлении Солдатова) двигалась вазовская легковушка.

30-летний водитель на скользкой дороге не учел сложные метеоусловия, превысил скорость и врезался в автомобиль, которым управлял 66-летний пенсионер.

В результате аварии оба водителя получили разные травмы и были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.

Еще одна авария случилась в тот же день в Березниках, где 41-летний водитель на Советском проспекте нарушил правила дорожного движения и сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

9-летний мальчик с различными травмами был доставлен в больницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.