В Перми в аварии пострадали два водителя
Авария случилась около 11 часов вечера в пятницу, 21 декабря. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в это время по улице Куйбышева (со стороны Маршрутной в направлении Солдатова) двигалась вазовская легковушка.
30-летний водитель на скользкой дороге не учел сложные метеоусловия, превысил скорость и врезался в автомобиль, которым управлял 66-летний пенсионер.
В результате аварии оба водителя получили разные травмы и были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.
Еще одна авария случилась в тот же день в Березниках, где 41-летний водитель на Советском проспекте нарушил правила дорожного движения и сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
9-летний мальчик с различными травмами был доставлен в больницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.