2018-12-22T08:49:04+03:00
Происшествия

В Прикамье водитель сбил на "зебре" 9-летнего школьника

У ребенка различные травмы, он в больнице
Вероника РАНГУЛОВА
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Пострадавший мальчик в больницеПострадавший мальчик в больницеФото: архив "КП"
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Авария случилась в Березниках в пятницу, 21 декабря, около 17 часов вечера. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в этот момент по Советскому проспекту (со стороны улицы Химиков в направлении Березниковской) двигался автомобиль "Лада Гранта".

41-летний водитель в районе дома 15 по Советскому проспекту нарушил правила дорожного движения и сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

9-летний мальчик с различными травмами был доставлен в больницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Тем временем, 19 декабря в Перми случилось ЧП еще с одним ребенком школьного возраста. В его руках взорвалась петарда.

По предварительной информации, мальчик хотел самостоятельно изготовить петарду дома и она взорвалась у него в руке. Школьнику оторвало палец, он в больнице.

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