В центре Перми вырастет 5-звездочный отель и конгресс-хол стоимостью 8,6 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:55 2018-12-21T17:55:44+03:00

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Инвестпроекту компании «Проспект Пермь» присвоили статус приоритетного.

На месте бывшей кондитерской фабрики возле эспланады инвесторы собираются возвести новый многофункциональный центр с гостиницей уровня «5 звезд» и конгресс-холлом.

По словам учредителя ООО «Проспект Пермь» Александра Петрова, в настоящий момент ведется активная работа над проектированием комплекса и формированием земельных участков.

- Объем инвестиций составит 8,6 миллиарда рублей, строительство нового комплекса позволит создать больше 2 тысяч рабочих мест, - сообщили в краевом правительстве. - При этом инвестор взял на себя обязательства не только построить отель класса «5 звезд», но и профинансировать организацию транспортной инфраструктуры в размере 200 миллиона рублей и строительство дополнительных объектов.

В частности, будут организованы дополнительные полосы движения по улицам Попова, Монастырская и Петропавловская. Также компания «Проспект Пермь» займется строительством пешеходных переходов через улицы Попова и Монастырская. Кроме этого, инвестор обязуется приобрести и передать на баланс муниципалитета офисные помещения общей площадью 800 квадратных метров.

- Проект многофункционального комплекса предусмотрит «сквозной проход» от эспланады до набережной, - сообщили в правительстве. - Таким образом, пермяки по принципу «сухих ног» смогут добраться из центра города к Каме. Кроме того, на площадке комплекса будет построен подземный паркинг на 1200 мест. Им смогут пользоваться не только посетители комплекса, но и все приезжающие в центр краевой столицы. Самая большая парковка позволит разгрузить город от машин. Особенно это актуально в связи с расширением границ платной парковки и увеличением ее стоимости.

Полностью реализовать проект застройщик намерен в 2024 году.