В Перми в новогоднюю ночь будет закрыто движение транспорта и запрещена парковка у эспланады
В новогоднюю ночь будет изменено движение транспорта в районе Театра-Театра. Вблизи главного ледового городка 31 декабря и в ночь на 1 января будет запрещена парковка автомобилей вдоль дорог.
С 21:30 31 декабря до 5 утра 1 января будет перекрыто движение транспорта (кроме трамваев) на участках:
- улицы Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова,
- улицы Борчанинова от улицы Петропавловская до улицы Пермская.
В новогоднюю ночь с 22 часов до 5 утра 1 января будет ограничено движение трамваев по улице Борчанинова от улицы Петропавловская до улицы Пермская.
Кроме того, с 23 часов 30 декабря до 5 утра 1 января будет запрещена парковка автомобилей на улицах:
- Ленина от улицы Крисанова до улицы Попова,
- Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской,
- нечетной стороне улицы Петропавловской на участке от улицы Крисанова до улицы Попова.
В администрации Перми предупредили, что возле парковочных мест будут работать эвакуаторы. Автомобилистам необходимо быть внимательнее.