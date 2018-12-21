В Перми в новогоднюю ночь будет закрыто движение транспорта и запрещена парковка у эспланады

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-21T14:46:20+03:00

Автомобилистов предупреждают, что будут работать эвакуаторы

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В новогоднюю ночь будет изменено движение транспорта в районе Театра-Театра. Вблизи главного ледового городка 31 декабря и в ночь на 1 января будет запрещена парковка автомобилей вдоль дорог.

С 21:30 31 декабря до 5 утра 1 января будет перекрыто движение транспорта (кроме трамваев) на участках:

- улицы Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова,

- улицы Борчанинова от улицы Петропавловская до улицы Пермская.

В новогоднюю ночь с 22 часов до 5 утра 1 января будет ограничено движение трамваев по улице Борчанинова от улицы Петропавловская до улицы Пермская.

Кроме того, с 23 часов 30 декабря до 5 утра 1 января будет запрещена парковка автомобилей на улицах:

- Ленина от улицы Крисанова до улицы Попова,

- Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской,

- нечетной стороне улицы Петропавловской на участке от улицы Крисанова до улицы Попова.

В администрации Перми предупредили, что возле парковочных мест будут работать эвакуаторы. Автомобилистам необходимо быть внимательнее.