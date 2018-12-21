2018-12-21T14:22:36+03:00
Общество

Новый год в Перми 2019: мероприятия в ледовом городке

Праздничная программа начнется в 23.30
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми ледовый городок на эспланаде откроется 30 декабря. Он разместится на площади у Театра-Театра и будет посвящен культурным символам Востока.

31 декабря праздничная шоу-программа начнется на эспланаде в 23:30. В концерте примут участие пермские артисты, музыкальные и танцевальные группы, а также театр огня «Игры пламени». Пермяков и гостей города ждут два праздничных фейерверка – в полночь и в 2 часа. В 1:40 и 2:55 для посетителей приготовлен сюприз - световые шоу. В 3 утра начнется новогодний open-air. Вход на эспланаду – свободный.

С 3 по 7 января в ледовом городке будет работать «Резиденция Деда Мороза». Все желающие смогут не только передать свои желания главному волшебнику, но и сделать фото на память. С 14 до 17 часов будут работать интерактивные развлечения для детей разного возраста.

Большая рождественская программа ждет гостей и жителей Перми 7 января. Она начнется в 18 часов и продолжится до 22 часов. Каждый час на здании Театра-Театра будут проходить видеоинсталляции.

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