2018-12-21T13:55:26+03:00
Происшествия

В Пермском крае в огне погибла 66-летняя женщина

Предварительная причина пожара - неисправность дымовой трубы отопительной печи
Константин КЯКИНЕН
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20 декабря пожар в деревне Кочегары Таборского поселения Оханского района унес жизнь 66-летней женщины.

- Горел дом на улице Центральной, - рассказали в пресс-службе краевого МЧС. - Пожарные выехали на место происшествия в 22.30. Дом и надворные постройки были полностью в огне.

Огнеборцы во время тушения пожара обнаружили 66-летнюю хозяйку дома. Она была мертва. Родственник погибшей женщины сообщил, что накануне он заходил проведать пенсионерку, она топила печь.

По данным МЧС, предварительной причиной пожара послужила неисправность дымовой трубы отопительной печи. От нагрева дымохода загорелись деревянная кровля.

Тем временем, в Перми осудили лифтера за гибель 68-летней пенсионерки в шахте лифта. Ее приговорили к 2 годам ограничения свободы. Женщина не должна покидать Добрянский район, где проживает, без разрешения и обязана будет раз в месяц отмечаться в полиции.

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