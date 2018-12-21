С Нового года в Пермском крае подорожает газ

СЕГОДНЯ 13:29 2018-12-21T13:29:03+03:00

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20 декабря Региональная служба по тарифам Пермского края опубликовала постановление о розничных ценах на природный газ, реализуемый населению края. Стоимость газа для прикамцев вырастет в среднем на 1,7%.

Так, природный газ компании «Газпром межрегионгаз Пермь» для нагрева пищи будет стоить 5,81 руб. за кубометр, для отопления - 4,81 руб. за кубометр. Напомним, что сейчас цена на 1 кубометр газа на приготовление пищи составляет 5,71 руб., а на отопление - 4,83 руб.

Тем временем, миллион потратят на то, чтобы выявить причины появления зловонного запаха в центре Перми. На основе исследования разработают проектную документацию на капремонт коллектора по улице Краснова на участке от Сибирской до Центрального рынка. Работа должна быть проделана до лета 2020 года