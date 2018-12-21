2018-12-21T13:20:54+03:00
Общество

Трудный выбор сделан! В Перми подвели итоги конкурса для журналистов

Журналисты писали статьи на социальные темы
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Более двухсот прекрасных работ прислали журналисты Прикамья на конкурс #РЕАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ. Каждая посвящена тому, что больше всего волнует и трогает за душу:

- реальным историям людей и семей, теме поиска работы;

- вопросам получения пособий, выплат и других видов помощи, а также важным социальным проблемам.

Выбрать лучшие тексты оказалось непросто, но профессиональное жюри справилось с этой задачей, и мы готовы назвать имена победителей.

Начнем с лидеров номинаций.

Лучшим текстом о социальной поддержке людей старшего возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) стала публикация Валентины Бас «Надо жить», которая вышла в соликамской газете «ГородОК».

В номинации «Организация занятости населения Пермского края» лучшей стала статья «Мы просто жили»: победитель премии для инвалидов рассказал, как организовал успешный бизнес, опубликованная на интернет-портале 59.ru. Автор - Мария Плотникова.

В номинациях «Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае» и «Социальная помощь и поддержка различных категорий жителей Пермского края» победу решили не присуждать.

Третье место в общем зачете конкурса занял текст Раисы Юдиной «Прости, Максимка», опубликованный в газете «Частинские вести». Второй стала работа корреспондента 59.ru Марии Плотниковой «Жалею, что не пошла в горы раньше»: как 60-летняя пенсионерка из Прикамья покорила Эльбрус».

В нелегкой борьбе за звание лучшей из лучших реально социальных публикаций верх одержала статья Лилии Абибулаевой «Могу определить комплекцию человека по голосу: интервью с незрячей женщиной из Перми», вышедшее на портале progorod59.ru.

Министерство социального развития и «Центр развития местных инициатив» поздравляет всех победителей и призеров конкурса! Авторы текстов, победивших в номинациях, а также автор работы, занявшей третье место в общем зачете, получат призы в размере 20 тысяч рублей каждый. За второе место конкурса приз составит 40 тысяч рублей, а за победу - 70 тысяч.

Торжественное награждение победителей и призеров пройдет 14 января, сразу после Дня российской печати. О времени и месте мы сообщим дополнительно.

Благодарим журналистов Прикамья за участие в конкурсе! Реальных социальных текстов вам в новом году!

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