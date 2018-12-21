Пермские полицейские осуждены за кражу 20 тысяч литров топлива

СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-21T13:09:19+03:00

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В Свердловском районном суде вынесли приговор двум бывшим сотрудникам полиции, которые обвинялись в присвоении и растрате 20 тысяч литров топлива. Хищениями занимались помощник командира полка патрульно-постовой службы полиции и начальник отделения учета транспорта, горюче-смазочных материалов и ремонтов автохозяйства Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Полицейские по топливным картам заправляли транспорт и предоставляли фиктивные сведение о расходовании бензина АИ-92 и дизельного топлива. Затем они сливали топливо, продавали или использовали на личные нужды. Общая сумма причиненного ущерба составила более 700 тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

Суд приговорил одного расхитителя к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его подельник возместил причиненный ущерб и отделался штрафом в 120 тысяч рублей.

Также суд удовлетворил требования о возмещении оставшейся суммы причиненного вреда. На имущество осужденного наложен арест.