В Прикамье осудили двух мужчин, которые жестоко убили пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-21T12:31:22+03:00

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Жестокое убийство произошло в феврале этого года в Бардымском районе. 32-летний и 33-летний жители района в пьяном состоянии пришли в дом 60-летней малознакомой женщины в селе Султанай Бардымского района. Они потребовали деньги. Получив отказ, они напали на нее с ножом. Они били женщину до пор, пока пенсионерка не скончалась. После этого преступники обыскали дом, нашли 60 тысяч рублей и ушли, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Суд признан жителей Бардымского района виновными в убийстве и приговорил их к 18 годам лишения свободы каждому. Отбывать срок они будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, они должны заплатить штрафы по 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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