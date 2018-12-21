«Я не могу спать по ночам». В Перми гособвинение за гибель 68-летней пенсионерки предложило приговорить женщину-лифтера к 2 годам ограничения свободы

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-21T12:18:42+03:00

Трагедия произошла в сентябре в высотном доме в микрорайоне «Молодежный»

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В Орджоникидзевском районном суде Перми проходит процесс по делу гибели 68-летней пенсионерки, которая упала в шахту лифта и разбилась насмерть.

Трагедия произошла 6 сентября в высотке на улице Кронита 4/1. В то утро в кабине лифта на 2 этаже застряла пенсионерка с собакой и молодая мама с двумя дочками.

Подоспевшая по вызову 57-летняя лифтер смогла открыть двери лифта лишь на 8 этаже. И обратилась за помощью к жильцам дома. Вызвались помочь 68-летняя пенсионерка и ее сын. Пенсионерку лифтер попросила постоять у открытой двери, а сама с ее сыном поднялась в машинное отделение. Потом они услышали крики и звук падения тела – женщина упала в шахту лифта и разбилась насмерть.

Следователи Орджоникидзевского района возбудили уголовное дело против женщины-лифтера по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей – лифтер не имела права привлекать к устранению аварии посторонних.

Максимальное наказание по этой статье – 3 года лишения свободы. Но на проходящем сегодня судебном процессе представитель гособвинения предложил не назначать подсудимой реальный срок, а ограничиться 2 годами ограничения свободы. Сама обвиняемая полностью признала себя виновной и отказалась защищать себя в прениях.

- Я не могу спать по ночам! Это настоящее горе для родных погибших! – сказала она в последнем слове.

Сын погибшей также не настаивал на суровом наказании и отказался подавать иск о возмещении морального вреда.

- Я не хочу, чтобы ее посадили! – сказал он.

Адвокат подсудимой согласился с выбранной мерой наказания, но попросил рассмотреть возможность об уменьшении срока ограничения свободы.

Свой вердикт судья должен объявить сегодня в 15.00.