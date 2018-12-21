Пермяк отсудил у строителей более 150 тысяч рублей за забрызганный краской автомобиль

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-21T10:57:31+03:00

Мужчина оставил машину на стоянке, а когда пришел, она была вся в пятнах

Изменить размер текста: A A

Пермяк обратился в суд на закрытое акционерное общество. 24 июля он оставил свой автомобиль на стоянке. Тем же вечером он пришел на парковку и с ужасом обнаружил, что корпус и стекла машины покрыты пятнами серого цвета. Причем, краска никак не смывалась.

Суд выяснил, что в тот день около здания, где мужчина припарковал свой автомобиль, организация вела строительство подземного перехода. Строители вели покрасочные работы и испортили автомобиль.

Вина строительной фирмы была полностью доказана. По решению Дзержинского районного суда организация должна выплатить владельцу автомобиля 153 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что миллион потратят на то, чтобы выявить причины появления зловонного запаха в центре Перми. Работа должна быть проделана до лета 2020 года.