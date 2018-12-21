«Отомстил обидчику». Жителя Краснокамска осудили за поджог дома

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-21T10:35:57+03:00

Поджигатель пытался скрыться в Оренбургской области, но был задержан и помещен под стражу

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Краснокамский суд вынес приговор 42-летнему мужчине за умышленный поджог дома. Пожар произошел в августе, дом сгорел полностью. Общий ущерб составил свыше миллиона рублей.

Оказалось, что таким образом мужчина отомстил своему обидчику. Мужчина катался на своем автомобиле по деревне в состоянии алкогольного опьянения. Один из жителей населенного пункта вызвал госавтоинспекторов. Уличенный в пьяной езде решил поджечь ворота дома обидчика, чтобы напугать его. Он подложил пучок сухой травы под забор и поджег зажигалкой.

Поняв, что он натворил, мужчина попытался скрыться на территории Оренбургской области. Но сотрудники полиции нашли и задержали поджигателя. На время следствия мужчина был заключен под стражу.

Суд приговорил виновного к двум годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб в полном объеме.