2018-12-21T10:05:58+03:00
Общество

На Чусовском мосту введено временное ограничение движения

Ограничение вводится на время ремонта деформационных швов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что на Чусовском мосту введено ограничение движения. Временно организовано реверсивное движение автомобилей по одной полосе, установлен мобильный светофорный комплекс.

- Ограничение введено в связи с выходом из строя элементов конструкций деформационного шва над опорой №14 моста через Чусовую, - пояснили в ведомстве. - ООО «Пермская концессионная компания» совместно с генеральным подрядчиком АО «Стройтрансгаз» проводят ремонтные работы.

Как нам сказал представитель технического заказчика – заместитель директора проекта ООО «Пуск» Павел Слобожанин, ограничение введено до устранения недочетов.

В министерстве транспорта напомнили, что концессионеру ООО «ПКК» переданы три участка дорог общей протяженностью 9,179 км, в том числе мост через реку Чусовая.

Тем временем, миллион потратят на то, чтобы выявить причины появления зловонного запаха в центре Перми. На основе исследования разработают проектную документацию на капремонт коллектора по улице Краснова на участке от Сибирской до Центрального рынка. Работа должна быть проделана до лета 2020 года.

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