В Перми водитель на «Фольксваген Поло» сбил 72-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 07:42 2018-12-21T07:42:38+03:00

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20 декабря в 19.20 в Мотовилихинском районе сбили пенсионерку. Автомобиль «Фольксаген Поло» двигался по ул. КИМ в направлении ул. Халтурина. 38-летний водитель иномарки в районе дома №75 по ул. КИМ допустил наезд на 72-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилая женщина с травмами головы госпитализирована в больницу.

- Вынесено определение о возбуждении дела и проведении административного расследования по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - заявили в пресс-службе краевой полиции. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ране мы писали, что в Прикамье фура опрокинулась и «потащила» за собой легковушку. «Лада Калина» улетела в кювет. В результате аварии пострадавших нет, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.