2018-12-21T07:33:41+03:00
Спорт

В Пермь приедет чемпион мира по боксу Григорий Дрозд

Он станет гостем турнира «Muaythai Factory», который пройдет в УДС «Молот» 22 декабря
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Обладатель пояса по версии WBC в первом тяжелом весе, чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд станет почетным гостем турнира «Muaythai Factory». Кроме него в Пермь приедут многократный чемпион мира по тайскому боксу, пятикратный чемпион мира по версии GLORY Артем Вахитов и профессиональный российский кикбоксер, финалист мирового Гран-при K-1 Александр Пичкунов.

22 декабря пермяки увидят поединки за титулы чемпиона по версии WMC (Всемирный Совет муайтай) с участием легендарных тайских чемпионов мира – Судсакорна Сом Клинми и Пакорна Мусипона. Титулованным бойцам будут противостоять российские спортсмены – Магомед Зайнуков и Алексей Ульянов. В главном бою чемпион мира GPRO Артем Пашпорин сразится конголезцем, бойцом организации Kunlun Fight Айманом Найанешем.

– Вчера мы почувствовали на себе российский холод, когда дышали, видели, как шел пар, ощутили разницу температур , – рассказал в интервью чемпион мира Судсакорн Сом Клинми. - Стараемся не выходить на улицу, для нас такая погода действительно очень холодная и непривычная. Но это меня не остановит, в бою я покажу все, на что способен.

Организаторы отметили, что «Фабрика муайтай» будет одним из лучших событий по тайскому боксу, которое проходило в России. Начало в 15 часов.

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