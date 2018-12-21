Валерия Васнецова из Чайковского первой из россиянок выйдет на старт спринт этапа Кубка мира в Чехии

СЕГОДНЯ 06:37 2018-12-21T06:37:26+03:00

Женская гонка стартует в 21.30 по пермскому времени

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В чешском местечке Нове Место проходит заключительный в этом году этап Кубка мира. 21 декабря состоится женская спринтерская гонка. В ней примут участие шесть российских спортсменок.

Студентка Чайковского государственного института физкультуры Валерия Васнецова первой из россиянок выйдет на старт спринта. Она стартует под пятым номером. Кроме того, за победу поборются Екатерина Юрлова-Перхт (№21), Евгения Павлова (№32), Ирина Старых (№33), Маргарита Васильева (№58), Анастасия Морозова (№79). Всего в стартовых листах 97 биатлонисток.

Финская спортсменка Кайса Мякяряйнен получила 19-й номер, итальянка Доротея Вирер — 39-й, Анастасия Кузьмина из Словакии — 52-й, немка Лаура Дальмайер — 84-й. Женская гонка стартует в 21.30 по пермскому времени

Тем временем, «Спортивной звездой Прикамья-2018» стал чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов. Лучшими спортсменами года названы дзюдоистка Валентина Мальцева и прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов.