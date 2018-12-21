«Спортивной звездой Прикамья-2018» стал чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов

СЕГОДНЯ 06:20 2018-12-21T06:34:36+03:00

Лучшими спортсменами года названы дзюдоистка Валентина Мальцева и прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов

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В Перми состоялась торжественная церемония награждения победителей XXII конкурса «Спортивная элита Прикамья - 2018». Определить победителей впервые было доверено болельщикам и любителям спорта путем интернет-голосования.

«Спортивной звездой Прикамья - 2018» стал двукратный чемпиона мира по тяжелой атлетике Артем Окулов. Лучшим спортсменом года по летним олимпийским видам спорта названа чемпионка России по дзюдо Валентина Мальцева. Кроме того, она победила в номинации «Олимпийская надежда».

Победитель летнего Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина и этапа зимнего Кубка мира Евгений Климов назван лучшим спортсменом года по зимним олимпийским играм. Глава региона Максим Решетников вему ручил «Герб Пермского края I степени».

Лучшим тренером года признан наставник двукратного чемпиона мира по тяжелой атлетике Артема Окулова Рим Сиразетдинов. Впервые определен «Лучший тренер по подготовке спортсменов с ограниченными возможностями здоровья». Им стал Александр Голев, наставник по лыжным гонкам. «Лучшим социально-значимым проектом в области спорта» признан VIII Краевой паралимпийский фестиваль под девизом «Без участия нет побед!».

«Лучшим тренером по командным игровым видам спорта» признан Максим Амонов, наставник женской команды «Витязь», выигравшей Кубок России по пляжному регби.

В номинации «Лучший игрок команды» победил чемпион мира по пейнтболу в составе ветеранской сборной России Лев Шперкин. Титул «Лучшей федерации по виду спорта» присужден федерации самбо. «Лучшим спортсменом – ветераном» стал чемпиона мира по самбо среди мастеров Виктор Чирков.

Награды «За верность спорту» вручены Геннадию Складневу, Евгению Гончару, Владимиру Татаурову, Виталию Блинову, Владимиру Левитану, Марку Хаину. Все они имеют стаж работы в отрасли более 40 лет и до сих пор верны своему делу.