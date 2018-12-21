Самолет ЯК-40 повезут по улицам Перми

СЕГОДНЯ 06:05 2018-12-21T07:27:43+03:00

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В Перми по шоссе Космонавтов повезут пассажирский самолет ЯК-40. В последнее время он использовался для перевозки VIP-персон, а сейчас борт пополнит экспозицию Пермского музея авиации.

ЯК-40 с бортовым номером RA-87418 был произведен на Саратовском авиационном заводе в 1974 году, сообщают в музее. Его длина составляет более 20 метров. Салон был рассчитан на 17 пассажиров. Максимальная скорость воздушного судна составляла 546 км/ч. ЯК-40 налетал 20490 часов.

- Мы давно приобрели этот самолет, несколько лет он дожидался нас в аэропорту и выставлялся на фестивале «Крылья Пармы», - директор по развитию музея Сергей Павлов. - На прошлой неделе в музей привезли крылья, а до конца месяца планируем перевезти весь самолет. Повезем мы его прямо по дороге на своих колесах, буксируя грузовиком. Транспортировать будем ночью, чтоб не создавать помех дорожному движению.

Напомним, Пермский музей авиации был организован Михаилом Павловым. На площадке музея находится техника, ранее эксплуатируемая на местных авиалиниях и оставшаяся после расформирования летного училища. Посетители могут рассмотреть более 30 моделей — самолеты, вертолеты, их отдельные механизмы и части. Популярен музей и тем, что желающие могут посетить кабины пилотов и представить себя на месте летчика. Последнее пополнение музея произошло в 2018 году, в музей была доставлена кабина Ту-134.