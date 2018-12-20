В Березниках на площадке ЖК «Любимов» арестован сотрудник «Стройтрансгаза»
Его задержали за вымогательство денег у субподрядчика
Фото из архива "КП"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В четверг, 20 декабря, на площадке ЖК "Любимов" в Березниках арестовали сотрудника компании "Стройтрансгаз" - генерального подрядчика строительства двух домов комплекса.
- По предварительной информации, его задержали за вымогательство крупной суммы денег у субподрядчика, - сообщили в пресс-службе Минстроя. - Мы намерены оказывать полное содействие правоохранительным органам в расследовании данной ситуации и представлять всю необходимую информацию для искоренения случаев коррупции на краевых стройках.