2018-12-20T17:28:18+03:00
Происшествия

В Прикамье фура опрокинулась и «потащила» за собой легковушку

«Лада Калина» улетела в кювет
Елена КОНОВА
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Фото из группы "ЧП Березники"Фото из группы "ЧП Березники"
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20 декабря на 286 километре трассы Кунгур-Соликамск произошла авария. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, со стороны Кунгура двигался самосвал МАН. Водитель не справился с управлением и опрокинулся, зацепив «Ладу Калину». Та перевернулась и улетела в кювет.

- В результате аварии пострадавших нет, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП в Индии пострадал пермский футбольный судья Владимир Целоусов. Как сообщил его друг, у Владимира разрыв икроножной мышцы, вывихнуто плечо и подозрение на перелом челюсти. Их с девушкой доставили в больницу, и она пока не приходит в сознание. Позже тот же друг написал, что подозрение на перелом челюсти не подтвердилось. Знакомые Владимира Целоусова собрали ему деньги на лечение. Он поправляется.

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