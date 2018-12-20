2018-12-20T17:13:48+03:00
Происшествия

Оставил сына в зале ожидания и пошел на разборки: пермяк угрожал охраннику вокзала пистолетом

Оружие он хотел подарить сыну на Новый год
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте рассказали о ЧП, которое произошло 9 декабря. На железнодорожный вокзал станции Сылва на пост охраны зашел пермяк с оружием и стал угрожать им работнику.

- На место выехали полицейские, которые задержали 42-летнего пермяка и доставили в отдел, - сообщили в пресс-службе. - Как выяснилось, в тот день мужчина провожал сына на поезд. На вокзале он увидел охранников и решил выяснить с ними отношения, так как они были в ссоре. Пока сын находился в зале ожидания, отец пошел разбираться. С собой он взял пневматический пистолет, который приготовил в подарок сыну на Новый год.

В помещении охраны он достал из куртки пистолет и стал угрожать работнику. Тот воспринял угрозу реально, и вызвал полицию. Сейчас в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Березниках на площадке ЖК «Любимов» арестован сотрудник «Стройтрансгаза»
В Прикамье фура опрокинулась и «потащила» за собой легковушку
Миллион потратят на то, чтобы выявить причины появления зловонного запаха в центре Перми
«Ударила кулаком в лицо». Жительница Прикамья заплатит штраф за нападение на полицейского
В Прикамье появится ветропарк
В Пермском крае пьяный бомж залез в квартиру, чтобы поспать
В Перми мальчику оторвало палец петардой
В мэрии Перми курировать общественный транспорт будет Людмила Гаджиева
«Загорелся кустарный обогреватель». В Прикамье в огне погиб 58-летний мужчина
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Перми
МЧС предупредил о сильной изморози в Прикамье
В Перми нашли мужчину, пропавшего еще 4 декабря
В Перми из-за коммунальной аварии затопило эспланаду
В пермском зоопарке появились на свет три тигренка
«Собака проявляла агрессию». В Прикамье полиция отказалась возбуждать уголовное дело против водителя, который тащил пса на поводке за машиной
Пермяков будут учить делать рождественские открытки и игрушки
В Перми осудили девятерых участников банды наркодилеров
Большинство клиентов «Талан» покупают квартиры через мобильное приложение
В Прикамье в ДТП погибла беременная женщина
В Прикамье в новогодние праздники за безопасностью будут следить 2 тысячи коммунальщиков
Пермяки смогут оценить работу больниц и поликлиник
«Произошел скачок электричества». В Березниках из-за перепада напряжения сгорели два дома
В выходные на Заводе им. Шпагина пройдут «тихие дискотеки»
В Перми в долине реки Данилиха разобьют сквер
Две недели назад пропал без вести. В Прикамье разыскивают 36-летнего пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом