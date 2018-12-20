Оставил сына в зале ожидания и пошел на разборки: пермяк угрожал охраннику вокзала пистолетом
В пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте рассказали о ЧП, которое произошло 9 декабря. На железнодорожный вокзал станции Сылва на пост охраны зашел пермяк с оружием и стал угрожать им работнику.
- На место выехали полицейские, которые задержали 42-летнего пермяка и доставили в отдел, - сообщили в пресс-службе. - Как выяснилось, в тот день мужчина провожал сына на поезд. На вокзале он увидел охранников и решил выяснить с ними отношения, так как они были в ссоре. Пока сын находился в зале ожидания, отец пошел разбираться. С собой он взял пневматический пистолет, который приготовил в подарок сыну на Новый год.
В помещении охраны он достал из куртки пистолет и стал угрожать работнику. Тот воспринял угрозу реально, и вызвал полицию. Сейчас в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Проводится проверка.