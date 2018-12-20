Миллион потратят на то, чтобы выявить причины появления зловонного запаха в центре Перми
На сайте госзакупок объявлен аукцион, который позволит выяснить причины возникновения зловонного запаха в центре Перми.
Как сообщает портал «ВКурсе», ссылаясь на документацию конкурса, подрядчик должен будет провести научное исследование и разработать техническое решение на устранение причин появления запаха канализации.
- На основе исследования разработают проектную документацию на капремонт коллектора по улице Краснова на участке от Сибирской до Центрального рынка, - сообщает портал. - Максимальная цена контракта - 1,1 млн рублей.
Также подрядчику необходимо обследовать коллекторы на улицах Краснова и Пушкина, провести лабораторные исследования качества сточных вод, воздуха, интенсивности запаха канализации. А потом подрядчик должен предложить три варианта избавления от запаха.
- Сроки выполнения работ - январь 2019 года - июнь 2020 года. Итоги аукциона подведут 23 января следующего года.