Миллион потратят на то, чтобы выявить причины появления зловонного запаха в центре Перми

20 Дек. 16:56 2018-12-20T16:56:17+03:00

Работа должна быть проделана до лета 2020 года

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На сайте госзакупок объявлен аукцион, который позволит выяснить причины возникновения зловонного запаха в центре Перми.

Как сообщает портал «ВКурсе», ссылаясь на документацию конкурса, подрядчик должен будет провести научное исследование и разработать техническое решение на устранение причин появления запаха канализации.

- На основе исследования разработают проектную документацию на капремонт коллектора по улице Краснова на участке от Сибирской до Центрального рынка, - сообщает портал. - Максимальная цена контракта - 1,1 млн рублей.

Также подрядчику необходимо обследовать коллекторы на улицах Краснова и Пушкина, провести лабораторные исследования качества сточных вод, воздуха, интенсивности запаха канализации. А потом подрядчик должен предложить три варианта избавления от запаха.

- Сроки выполнения работ - январь 2019 года - июнь 2020 года. Итоги аукциона подведут 23 января следующего года.