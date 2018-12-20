«Ударила кулаком в лицо». Жительница Прикамья заплатит штраф за нападение на полицейского
Преступление она совершила еще летом
Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В конце июня этого года сотрудники полиции задержали жительницу Чайковского за то, что она гуляла на улице в состоянии алкогольного опьянения.
- Когда ее доставили в отдел, она ударила полицейского кулаком в лицо, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных полномочий».
Суд признал ее виновной в преступлении. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.