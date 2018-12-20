2018-12-20T15:21:42+03:00
Общество

В Прикамье появится ветропарк

Ввод первой очереди запланирован на конец 2020 года
Елена КОНОВА
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На Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае статус приоритетного инвестиционного проекта присвоили ветропарку. Ввод первой очереди мощностью 100 МВт запланирован на конец 2020 года.

Губернатор Прикамья заметил, что ветроэнергетика - новая отрасль для региона.

-Сегодня есть предложение первый этап реализовать на территории Ординского района, — отметил Максим Решетников. -Присвоение статуса приоритетного инвестпроекта необходимо для получения этого участка под строительство ветроэнергетических комплексов. Потенциальный объем инвестиций порядка 10 млрд рублей.

При выборе регионов и площадок, кроме наличия ветропотенциала, важными являются наличие земли, логистическая доступность, возможность выдачи в сеть производимой электроэнергии.

Кстати, в этом году объем инвестиционных вложений от приоритетных инвестиционных проектов сократился до 34,7 млрд руб. Но количество инвестпроектов выросло в 2 раза – их стало уже 8. С их реализацией в Пермском крае будет создано 3 360 рабочих мест.

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