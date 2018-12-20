В Пермском крае пьяный бомж залез в квартиру, чтобы поспать

20 Дек. 14:45 2018-12-20T14:45:59+03:00

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В поселке Куеда бездомного приговорили к 150 часам обязательных работ за незаконно проникновение в жилище. В мае этого года пьяный бездомный не знал, где переночевать. Он разбил окно квартиры на первом этаже и залез внутрь. 46-летней хозяйки не было дома. Но бдительные соседи вызвали полицию, которые и задержали незваного гостя, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что 19 декабря в поселке Средняя Усьва Горнозаводского района около 10 часов вечера пожарные отправились на вызов. Горела квартира в двухэтажном жилом доме на улице Советская. На пожар выезжали 12 человек личного состава, 4 единицы техники. В ходе тушения огня внутри квартиры пожарные обнаружили погибшего 58-летнего хозяина жилья. Со слов соседки погибшего установлено, что хозяин квартиры часто пользовался самодельными электронагревательными приборами.