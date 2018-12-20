2018-12-20T14:21:17+03:00
Происшествия

В Перми мальчику оторвало палец петардой

Ребенок доставлен в больницу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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19 декабря в 12.20 из одного из домов в Ленинском районе Перми госпитализировали мальчика. У него в руках взорвалась петарда.

- Сообщение из медицинского учреждения о травмировании мальчика поступило в 12.20, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, мальчик хотел самостоятельно изготовить петарду дома и она взорвалась у него в руке. Школьнику оторвало палец.

Тем временем, в Прикамье полицейские помогли 9-летней школьнице, опоздавшей на автобус, добраться домой. Она хотела 10 километров идти пешком домой по трассе. Девочка задержалась после уроков и опоздала на школьный автобус, поэтому решила пойти домой пешком. Мама девочки призналась, что очень волновалась, так как дочка вовремя не вернулась из школы. Родители и педагоги поблагодарили сотрудников полиции за неравнодушие и помощь.

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