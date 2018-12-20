В мэрии Перми курировать общественный транспорт будет Людмила Гаджиева

20 Дек. 13:55 2018-12-20T13:56:18+03:00

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С 1 января 2019 года департамент дорог и транспорта переходит под кураторство социального замглавы администрации Перми Людмилы Гаджиевой. Мэр Перми считает, что те преобразования, которые были проведены Гаджиевой в образовании, помогут реформировать транспортную систему города. Дмитрий Самойлов отметил, при переходе к реализации новой транспортной модели необходим комплексный подход.

В 2019 году должны быть выполнены работы по составлению и утверждению новой маршрутной сети, разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, проведена закупка нового подвижного состава.

В Перми будет создана специальная рабочая группа, цель которой – создание дорожной карты перехода к работе на новую транспортную модель. Кроме того, она проведет аудит отрасли пассажирских перевозок, проверит финансовое положение МУП «Пермгорэлектротранс». В нее войдут представители контрольно-аналитического департамента, правового управления, департамента финансов администрации Перми. Предложение войти в состав рабочей группы сделано председателю комитета по городскому хозяйству гордумы Вячеславу Григорьеву. Проектный офис рабочей группы возглавит начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.

Кроме того, Дмитрий Самойлов назначил начальником департамента ЖКХ назначен Александра Власова.