«Загорелся кустарный обогреватель». В Прикамье в огне погиб 58-летний мужчина
19 декабря в поселке Средняя Усьва Горнозаводского района около 10 часов вечера пожарные отправились на вызов. Горела квартира в двухэтажном жилом доме на улице Советская.
На пожар выезжали 12 человек личного состава и 4 машины. В ходе тушения огня внутри квартиры пожарные обнаружили погибшего 58-летнего хозяина жилья.
- В ходе осмотра места возникновения пожара на полу в комнате около кровати обнаружен электротен с проводами, а под ним в полу - сквозной прогар, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС, - Со слов соседки погибшего установлено, что хозяин квартиры часто пользовался самодельными электронагревательными приборами.
Именно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации кустарного электрообогревателя стало причиной пожара, в котором погиб хозяин квартиры.