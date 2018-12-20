2018-12-20T14:49:03+03:00
Происшествия

«Загорелся кустарный обогреватель». В Прикамье в огне погиб 58-летний мужчина

В квартире выгорел пол
Константин КЯКИНЕН
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19 декабря в поселке Средняя Усьва Горнозаводского района около 10 часов вечера пожарные отправились на вызов. Горела квартира в двухэтажном жилом доме на улице Советская.

На пожар выезжали 12 человек личного состава и 4 машины. В ходе тушения огня внутри квартиры пожарные обнаружили погибшего 58-летнего хозяина жилья.

- В ходе осмотра места возникновения пожара на полу в комнате около кровати обнаружен электротен с проводами, а под ним в полу - сквозной прогар, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС, - Со слов соседки погибшего установлено, что хозяин квартиры часто пользовался самодельными электронагревательными приборами.

Именно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации кустарного электрообогревателя стало причиной пожара, в котором погиб хозяин квартиры.

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