Самолет из Москвы не смог приземлиться в Перми

20 Дек. 13:15 2018-12-20T13:15:56+03:00

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Как нам рассказали в справочной международного аэропорта «Пермь», самолет авиакомпании S7 Москва-Пермь не смог приземлиться в Перми из-за плохих метеоусловий. Лайнер был вынужден отправиться на запасной аэродром в Екатеринбург. Рейс №301 должен был приземлиться в Перми в 13.20.

Сейчас в Международном аэропорту Пермь ожидают прибытия этого самолета из Екатеринбурга. По данным онлайн-табло аэропорта, лайнер должен приземлиться в краевой столице в 15.30.

Ранее мы писали, что в Перми из-за коммунальной аварии затопило эспланаду. 20 декабря произошла коммунальная авария у дома по ул. Петропавловская, 81. Из-за нее затопило часть эспланады. Утечка локализована, ремонтные работы ведет собственник сети. Дальнейшие ремонтные работы будет проводить собственник сетей - «Пермводоканал». Напомним, что в Прикамье для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона будут задействованы более 2 тысяч работникови более 780 единиц техники.