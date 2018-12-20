МЧС предупредил о сильной изморози в Прикамье

20 Дек. 12:52 2018-12-20T12:52:13+03:00

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Как сообщает МЧС со ссылкой на Пермский гидрометцентр, с 21 по 23 декабря на севере Пермского края сохранится сильная изморозь на проводах 35 мм и более.

МЧС рекомендует гражданам на улице не находится рядом с линиями электропередач, и деревьями.

Примите меры по сохранению тепла в домах, - советуют спасатели. - Нужно утеплить окна и входную дверь, особое внимание следует уделить балконной двери. Кроме того, не следует задвигать отопительные приборы мебелью и занавешивать их шторами. И, проследите за тем, чтобы дверь в подъезд плотно закрывалась.

Для обогрева помещений используйте только исправные электроприборы, которые отключайте при уходе из дома, добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Перми из-за коммунальной аварии затопило эспланаду. Утечка локализована, ремонтные работы ведет собственник сети.