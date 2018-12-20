В Перми нашли мужчину, пропавшего еще 4 декабря

СЕГОДНЯ 11:24 2018-12-20T11:27:43+03:00

Более двух недель о нем не было ничего слышно

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В пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой объявили о том, что 36-летнего Ильгиза Ф., пропавший 4 декабря, найден. Он жив.

Мужчина ушел утром 4 декабря из дома, расположенного в Мотовилихинском районе Перми. С тех пор о не было никаких известий.

Также «КП» писала о том, в Прикамье разыскивают 67-летнего жителя Кунгура Владимира Федоровича Жигарева. Мужчина пропал в Кунгуре. 9 декабря он ушел из дома по ул. Уральской в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. 13 декабря родные пенсионера написали заявление в полицию.

Приметы мужчины: на вид 67 - 70 лет, рост 165 -170 см., среднего телосложения, волосы темно - русые с проседью, стрижка «полубокс», глаза голубые.

Был одет в черную куртку, темно-зеленые утепленные резиновые сапоги. Особые приметы: неразборчивая речь, щетина на лице рыжего цвета.