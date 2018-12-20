В Перми нашли мужчину, пропавшего еще 4 декабря
В пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой объявили о том, что 36-летнего Ильгиза Ф., пропавший 4 декабря, найден. Он жив.
Мужчина ушел утром 4 декабря из дома, расположенного в Мотовилихинском районе Перми. С тех пор о не было никаких известий.
Также «КП» писала о том, в Прикамье разыскивают 67-летнего жителя Кунгура Владимира Федоровича Жигарева. Мужчина пропал в Кунгуре. 9 декабря он ушел из дома по ул. Уральской в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. 13 декабря родные пенсионера написали заявление в полицию.
Приметы мужчины: на вид 67 - 70 лет, рост 165 -170 см., среднего телосложения, волосы темно - русые с проседью, стрижка «полубокс», глаза голубые.
Был одет в черную куртку, темно-зеленые утепленные резиновые сапоги. Особые приметы: неразборчивая речь, щетина на лице рыжего цвета.