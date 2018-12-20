В Перми из-за коммунальной аварии затопило эспланаду

СЕГОДНЯ 11:16 2018-12-20T11:16:55+03:00

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20 декабря произошла коммунальная авария у дома по ул. Петропавловская, 81. Из-за нее затопило часть эспланады.

- Утечка локализована, - сообщили в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамье». - Дальнейшие ремонтные работы будет проводить собственник сетей - «Пермводоканал».

В ведомстве добавили, что дома от водоснабжения не отключали.

Ранее мы писали, что в Прикамье для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона будут задействованы более 2 тысяч работников и более 780 единиц техники. Об этом заявил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицын. Во всех 47 муниципальных образованиях края круглосуточно работают 365 дежурных аварийно-восстановительных бригад, обеспечена готовность аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования, - отметил глава ведомства. Предусмотрен резерв для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.