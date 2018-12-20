В пермском зоопарке появились на свет три тигренка

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-20T12:21:42+03:00

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12 октября тигрица Афина, которая живет в зоопарке 2 года, родила троих тигрят - самку и самцов. Отец малышей - тигр Агат. Кстати, беременность у тигров длится 3,5 месяца.

- Тигрята открывают глаза в первую неделю после появления на свет, - сообщили нам в пермском зоопарке. - Сейчас они уже вовсю бегают, осматривают вольер, играют. Питаются пока маминым молоком. Имена тигрятам еще не придумали.

В какие зоопарки отправят тигрят, когда они подрастут, пока не известно.

Раньше мы рассказывали о том, что 7 мая у барсихи Весляны из пермского зоопарка родились три самки. До августа новорожденные сидели с мамой на карантине, а позже посетители смогли видеть их в уличном вольере. Котят, как и их маму Весляну, назвали в честь прикамских речек - Вая, Красава и Серебрянка.