2018-12-20T10:13:40+03:00
Общество

«Собака проявляла агрессию». В Прикамье полиция отказалась возбуждать уголовное дело против водителя, который тащил пса на поводке за машиной

Овчарку приютила косметолог из Соликамска
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сотрудники отдела полиции Соликамска завершили проверку по факту жестокого обращения с животным. Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы проверки отправлены в прокуратуру района.

13 декабря в Соликамске по объездной дороге ехала синяя «Лада Гранта». К машине за поводок была привязана собака, она еле волочилась за машиной. Его остановили и потребовали прекратить издеваться над животным.

Неравнодушные жители Соликамска обратились в полицию с требованием наказать владельца пса. Полиция разыскала хозяина животного. Им оказался 45-летник работник завода Вячеслав. В полиции он сообщил, что собака озверела и неожиданно бросилась на его друга. Он испугался за свою семью и решил избавиться от животного.

- Во время проверки выяснилось, что собака проявила агрессию к людям, - сообщили в краевой полиции. - Во избежание повторного нападения хозяин принял решение изолировать ее. Привязав собаку к автомобилю, мужчина на малой скорости уводил ее дальше от жилой зоны. Видимых телесных повреждений животному причинено не было.

Бурана (так зовут собаку) приютила 34-летняя Дарья, косметолог из Соликамска. Она увидела сообщение о Буране, так зовут пса, в социальных сетях. И решила забрать его домой.

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