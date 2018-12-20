2018-12-20T09:48:16+03:00
Общество

Пермяков будут учить делать рождественские открытки и игрушки

Мастер-класс проводит Музей-школа им. Императрицы Александры Феодоровны
Константин КЯКИНЕН
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23 декабря исторический парк «Россия – Моя история. Пермский край» приглашает пермяков и гостей города приглашают на семейные «Рождественские мастерские». Их организует Музей-школа им. Императрицы Александры Феодоровны.На занятии расскажут о традициях и истории празднования Рождества. Все желающие смогут освоить технику создания рождественских открыток, украшений и игрушек. Участие в мастер-классе по входному билету на экспозицию. Все гости «Рождественских мастерских» не только побывают на мастер-классе, но и смогут посетить одну из экспозиций Речного вокзала. Мастер-класс состоится 23 декабря в 15:00 в Речном вокзале (ул. Монастырская, 2, к.1). Дети до 18 лет могут посетить его бесплатно, взрослые – по входному билету на экспозицию.

27 декабря артисты театра-студии «Три-четыре» приглашают юных пермяков, а также их родителей, на праздничную игровую программу «Новогодние колядки». Они начнутся в 16:00. Стоимость: дети до 18 лет – бесплатно, взрослые – по входному билету на экспозицию. Регистрация https://myhistoryperm--events.timepad.ru/event/876267/

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