2018-12-20T09:33:32+03:00
Происшествия

В Перми осудили девятерых участников банды наркодилеров

Бандой руководил 20-летний житель Нытвы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Дзержинском районном суде огласили приговор участникам банды наркодилеров. В группировку входили девять человек в возрасте от 18 до 38 лет.

Организованная преступная группа организовала сбыт наркотического вещества N-метилэфедрон в различных районах Перми и Нытвы. В банду входили шесть мужчин и три женщины. Руководил бандой 20-летний житель Нытвы. 38-летняя помощница получала большие партии наркотиков, фасовала их и раскладывала по тайникам для потребителей.

Группа действовала до ноября 2017 года. Их доход составил более миллиона рублей. Тогда полицейские пресекли ее деятельность. В общей сложности стражи порядка обнаружили 34 «закладки» с 126 граммами синтетического наркотика, сообщили в краевой полиции.

Суд приговорил 20-летнего организатора к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей. восемь членов банды получили от 5 до 10 лет лишения свободы и значительные штрафы.

В Прикамье вынесен приговор банде наркодилеров.

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