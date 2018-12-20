Большинство клиентов «Талан» покупают квартиры через мобильное приложение

СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-20T09:30:01+03:00

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Мобильное приложение компании «Талан» становится все более популярным. Если в апреле 2018 года в приложении для агентов совершалось лишь 20% продаж от всего объема сделок, то в ноябре показатель составил 80%. Максимальной отметки он достигал в октябре – 100%.

Приложение для клиентов было запущено в августе. Пользователи сразу продемонстрировали высокий спрос. В конце лета более 60% продаж от всего объема выполнялись через это приложение. В ноябре доля таких сделок выросла до 70%.

Чем объяснить такую высокую популярность приложения? С помощью него можно в любое время самостоятельно выбрать и забронировать квартиру в жилых комплексах «Талан». Пользователям предлагается применить фильтры для удобного поиска объектов, посмотреть расположение квартир в доме, ознакомиться с планировками, пройти 3D-тур по квартире.Одна из функций позволяет следить за статусами уже забронированных квартир, чтобы первым узнать об отмене бронирования, если такое произойдет.

Скачайте мобильное приложение «Талан» в Google Play или App Store, чтобы первым узнавать о новых предложениях застройщика.