В Прикамье в ДТП погибла беременная женщина

СЕГОДНЯ 07:42 2018-12-20T14:49:38+03:00

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Смертельное ДТП произошло 19 декабря в 17.15 в Александровском районе. По автодороге Кунгур-Соликамск двигался автомобиль ВАЗ. На 247 километре трассы 35-летний водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Ладой Грантой».

- В результате ДТП погибла 34-летняя пассажирка ВАЗа, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Два 17-летних пассажиров «Гранты» и оба водителя с множественными ушибами, ранами, переломами и ссадинами доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Друзья погибшей девушки сказали, что она была на последних месяцах беременности.

Ранее мы писали, что в Перми произошла авария с участием пяти автомобилей. Водитель БМВ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Шкода», «Киа Рио», «Рено» и «Лада». По предварительным данным, в аварии пострадал водитель «Киа». Он находится в больнице.По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются сотрудниками полиции