В Прикамье в новогодние праздники за безопасностью будут следить 2 тысячи коммунальщиков

СЕГОДНЯ 07:27 2018-12-20T07:27:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Прикамье для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона будут задействованы более 2 тысяч работников и более 780 единиц техники. Об этом заявил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицын.

- Во всех 47 муниципальных образованиях края круглосуточно работают 365 дежурных аварийно-восстановительных бригад, обеспечена готовность аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования, - отметил глава ведомства. - Предусмотрен резерв для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

Кроме того, с 30 декабря по 8 января будет работать оперативный штаб по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов. Жители Прикамья могут сообщить о проблемах с вывозом мусора по телефону 236-90-55, а также на адрес электронной почты info@te.permkrai.ru.

Ранее мы писали, что в новогодние праздники круглосуточно буду работать стационары, травмпункты, санитарная авиация и скорая помощь. Каждый день по всему краю будут дежурить 245 бригад скорой и 10 врачей санавиации.