2018-12-20T07:02:07+03:00
Общество

Пермяки смогут оценить работу больниц и поликлиник

Также можно оценить работу бригад «скорой помощи», станций по переливанию крови, психиатрических больниц и санаторий
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Прикамье уже несколько лет действует система независимой оценки качества медицинской помощи. Пермяки могут оценить работу больниц и поликлиник. Анкеты размещены на сайте краевого минздрава.

По мнению авторов методики, не каждый пациент может определить профессиональную компетенцию врача или медсестры, однако любой человек может оценить условия ее оказания.

Механизм оценки прост: найти на главной странице баннер «Независимая оценка качества», кликнуть на него и ответить на вопросы анкеты — их всего 13.

Пациенты могут оценить санитарно-эпидемиологические состояние организации, качество питания в стационарах, вежливость медицинского персонала, навигация, доступность услуг для инвалидов. Результаты оценки анонимны. Также можно оценить работу бригад «скорой помощи», станций по переливанию крови, психиатрических больниц и санаторий

На основании полученных данных будет сформирован рейтинг учреждений, который поможет пациентам выбрать лучшую медицинскую организацию, а самим больницам и поликлиникам – измениться в лучшую сторону. Текущий рейтинг учреждений можно посмотреть на сайте краевого минздрава.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье фура опрокинулась и «потащила» за собой легковушку
Оставил сына в зале ожидания и пошел на разборки: пермяк угрожал охраннику вокзала пистолетом
Миллион потратят на то, чтобы выявить причины появления зловонного запаха в центре Перми
«Ударила кулаком в лицо». Жительница Прикамья заплатит штраф за нападение на полицейского
В Прикамье появится ветропарк
В Пермском крае пьяный бомж залез в квартиру, чтобы поспать
В Перми мальчику оторвало палец петардой
В мэрии Перми курировать общественный транспорт будет Людмила Гаджиева
«Загорелся кустарный обогреватель». В Прикамье в огне погиб 58-летний мужчина
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Перми
МЧС предупредил о сильной изморози в Прикамье
В Перми нашли мужчину, пропавшего еще 4 декабря
В Перми из-за коммунальной аварии затопило эспланаду
В пермском зоопарке появились на свет три тигренка
«Собака проявляла агрессию». В Прикамье полиция отказалась возбуждать уголовное дело против водителя, который тащил пса на поводке за машиной
Пермяков будут учить делать рождественские открытки и игрушки
В Перми осудили девятерых участников банды наркодилеров
Большинство клиентов «Талан» покупают квартиры через мобильное приложение
В Прикамье в ДТП погибла беременная женщина
В Прикамье в новогодние праздники за безопасностью будут следить 2 тысячи коммунальщиков
«Произошел скачок электричества». В Березниках из-за перепада напряжения сгорели два дома
В выходные на Заводе им. Шпагина пройдут «тихие дискотеки»
В Перми в долине реки Данилиха разобьют сквер
Две недели назад пропал без вести. В Прикамье разыскивают 36-летнего пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом