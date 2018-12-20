Пермяки смогут оценить работу больниц и поликлиник

СЕГОДНЯ 07:02 2018-12-20T07:02:07+03:00

Также можно оценить работу бригад «скорой помощи», станций по переливанию крови, психиатрических больниц и санаторий

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В Прикамье уже несколько лет действует система независимой оценки качества медицинской помощи. Пермяки могут оценить работу больниц и поликлиник. Анкеты размещены на сайте краевого минздрава.

По мнению авторов методики, не каждый пациент может определить профессиональную компетенцию врача или медсестры, однако любой человек может оценить условия ее оказания.

Механизм оценки прост: найти на главной странице баннер «Независимая оценка качества», кликнуть на него и ответить на вопросы анкеты — их всего 13.

Пациенты могут оценить санитарно-эпидемиологические состояние организации, качество питания в стационарах, вежливость медицинского персонала, навигация, доступность услуг для инвалидов. Результаты оценки анонимны. Также можно оценить работу бригад «скорой помощи», станций по переливанию крови, психиатрических больниц и санаторий

На основании полученных данных будет сформирован рейтинг учреждений, который поможет пациентам выбрать лучшую медицинскую организацию, а самим больницам и поликлиникам – измениться в лучшую сторону. Текущий рейтинг учреждений можно посмотреть на сайте краевого минздрава.