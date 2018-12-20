«Произошел скачок электричества». В Березниках из-за перепада напряжения сгорели два дома

СЕГОДНЯ 06:24 2018-12-20T06:24:31+03:00

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В Березниках в поселке Турлавы на улице Зеленой сгорели два дома. Вечером 18 декабря загорелся двухэтажный дом с надворными постройками. Пламя перекинулось на соседний дачный домик, в котором никто не проживал.

- 68-летний собственник жилого дома рассказал, что в 2013 году он самостоятельно поменял электрическую проводку в доме, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Ежедневно в поселке Турлавы происходят резкие перепады напряжения, электричество часто отключают. В этот вечер в доме очередной раз произошел скачок электричества. Спустя 20 минут мужчина вышел в сени и увидел, что в месте, где проложена электрическая проводка, горит потолок.

В результате пожара два дома сгорели полностью. Общая площадь пожара составила 192 кв.м. На пожар выезжали 8 единиц техники, 24 человек личного состава, 2 добровольца. Предварительная причина пожара: нарушение правил монтажа электрооборудования. Произошло короткое замыкание электропроводки, проложенной в надворных постройках.